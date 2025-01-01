В Перми магазин «А.В.Т.-Спорт» выставили на продажу за 80 млн рублей Объект пытаются снести городские власти для расширения шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

Компания «А.В.Т.-Спорт» объявила о продаже своего магазина, расположенного по ш. Космонавтов, 186. Коммерческое помещение площадью 619 кв. м оценено в 80 млн руб. Объявление размещено на Avito.

«Прoдаетcя пoмeщение на первoй линии от дoроги, витpaжноe остеклeниe, выcoтa потолков 4 м, cвoя гaзовая кoтельнaя, бoльшая пaрковка пеpед пoмещeнием», — говорится в объявлении.

Здание оборудовано собственной газовой котельной и располагает просторной парковкой. В объявлении также отмечается наличие «потенциального федерального арендатора».

Напомним, в сентябре этого года руководители компании «А.В.Т.-Спорт», которая занимается производством спортивных товаров, сообщили о закрытии своего магазина по ш. Космонавтов, 186. На тот момент в Перми функционировало два магазина сети: по ш. Космонавтов, 186 и по ул. Куйбышева, 115б. До этого были закрыты ещё три филиала, расположенные по ул. Писарева, 29а, ул. Юрша, 84 и ул. Маршала Рыбалко, 95.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце прошлого года администрация Индустриального района обратилась в суд с пятью исками к собственникам объектов недвижимости в Верхних Муллах, включая магазин «А.В.Т.-Спорт». Цель исков — признание незаконными и снос зданий, находящихся вблизи планируемой двухуровневой развязки на ш. Космонавтов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.