В Перми назначен новый руководитель Центрального рынка Его возглавила Ольга Чудакова

Константин Долгановский

Ольга Чудакова стала генеральным директором ООО «ТК Центральный» (управляет Центральным рынком) и ООО «ТЦ Мотовилихинский». Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс». На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее гендиректором обоих ООО был Реваз Шенгелия. Он скончался 7 ноября 2025 года в Грузии, после тяжёлой и продолжительной болезни.

До июля 2025 года Ольга Чудакова руководила ООО «Хостел», которому принадлежала гостиница на ул. Крылова, 36. Это здание находилось в собственности Реваза Шенгелия.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Людмила Шенгелия, вдова Реваза Шенгелии, стала доверительным управляющим долями ООО «Торговый комплекс «Центральный» и ООО «Молодежный культурный центр». Доли в компаниях переходят Людмиле Шенгелии в порядке наследования.

