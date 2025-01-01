Супруга Реваза Шенгелии стала управляющей его активов в Перми Вдова владельца Центрального рынка вступила в наследство Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Людмила Шенгелия, вдова владельца пермского Центрального рынка Реваза Шенгелии, стала доверительным управляющим долями ООО «Торговый комплекс «Центральный» и ООО «Молодежный культурный центр». Об этом «Коммерсантъ-Прикамье» сообщает со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Соответствующая запись в базе была сделана 5 декабря.

Доли в компаниях переходят Людмиле Шенгелии в порядке наследования. Реваз Шенгелия владел ООО «Торговый комплекс «Центральный», которое управляет Центральным рынком в Перми — самым большим торговым объектом на территории города, который занимает площадь около 10 га в центре. В качестве ИП Шенгелии принадлежал ряд участков, на которых расположен торговый объект. В последние годы застройщики вели переговоры о выкупе земель.

Недавно предприниматель создал ООО «Молодежный культурный центр» — организацию, занимающуюся дополнительным образованием детей и взрослых. Также ему принадлежало 100% долей в ООО «ТЦ «Мотовилихинский».

Предприниматель скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни.

В последние годы Центральный рынок является центром нескольких земельных и имущественных судебных споров, в том числе с участием городских властей. Территория в центре Перми представляет интерес для компаний-застройщиков, занимающихся комплексным развитием территорий.

