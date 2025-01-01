Разрыв уровня доходов на рынке труда в 2026 году будет углубляться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

SuperJob, анализируя тенденции на рынке труда в РФ, пришёл к выводу, что в 2026 году разрыв доходов усилится, однако рост зарплат будет весьма избирательным. Рынок труда переходит к точечному инвестированию в перспективные кадры. Ценность будут иметь специалисты, создающие конкурентное преимущество, владеющие редкими технологиями и влияющие на результаты бизнеса.

Чтобы быть в тренде, соискателям важно углубляться в специализацию и обновлять знания.

По прогнозам, в сфере IT доходы снизятся на 8-10%, но для ключевых специалистов (архитекторов, DevOps, ML-инженеров) рост составит 12-15%. Программисты Kotlin и Go продолжат получать высокие зарплаты (350-370 тыс. руб.).

В информационной безопасности и коммерческой медицине зарплаты вырастут на 10-12%.

В финансовой сфере доходы вырастут на 8-10%.

Водители и линейный персонал в ретейле перейдут на платформенную занятость, их зарплаты вырастут на 7-9%.

Зарплаты ИТР в промышленности и строительстве вырастут на 9-12%.

Квалифицированные рабочие будут получать на 7-10% больше.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.