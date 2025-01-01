В МЧС Прикамья рассказали о пожарах 24 декабря с пострадавшими Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о двух пожарах, произошедших 24 декабря и повлекших за собой травмы людей.

Первый инцидент случился на ул. Пушкарской в Перми. Сообщение о возгорании поступило в 4:44. На место происшествия были направлены 19 пожарных и четыре спецмашины.

Прибыв на место, первое подразделение обнаружило пожар в квартире на десятом этаже многоэтажного дома. В результате происшествия мужчина получил ожоги. Площадь возгорания составила 5 кв. м. В настоящее время дознаватель МЧС России выясняет все обстоятельства и причины случившегося.

Второй пожар произошёл в двухквартирном доме на ул. Больничной в п. Чёрное. К месту вызова, поступившего в 15:03, отправились 15 пожарных и четыре единицы техники.

Прибыв на место, первое подразделение установило, что горит одна из квартир. В ходе пожара сгорели электрообогреватель и бытовые предметы на веранде. Стена квартиры, потолочное перекрытие и часть кровли над верандой были обуглены. В результате происшествия женщина получила травмы. Площадь возгорания составила 21 кв. м. Причины пожара ещё устанавливаются.

Ранее в МЧС сообщили, что за 24 декабря в Прикамье потушены 13 пожаров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.