За сутки в Пермском крае потушили 13 пожаров Есть пострадавшие

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 24 декабря 2025 года, на территории Пермского края было ликвидировано 13 пожаров. Из них: два пожара произошли в Перми, по два — в Пермском и Чусовском муниципальных округах, по одному пожару зафиксировано в Нытвенском, Кудымкарском, Чердынском, Октябрьском, Кишертском, Соликамском муниципальных округах и в Чайковском городском округе. На пожарах никто не погиб, однако есть пострадавшие. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Для предотвращения других пожаров профилактические группы министерства провели 24 декабря 1,7 тыс. обходов мест проживания граждан, меры безопасности разъяснены 2,5 тыс. местных жителей, распространено 2,1 тыс. листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает при обнаружении признаков пожара немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112». Особую осторожность в холодный период следует соблюдать при эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

