В Перми тестируют новые трамвайные пути на улице Белинского О дате возобновления регулярного движения на участке пока не сообщается Поделиться Твитнуть

На ул. Белинского в Перми начали тестировать новые трамвайные пути. Для обкатки задействован специальный поезд, состоящий из вагонов 71-619. Во время пробных поездок специалисты проверяют состояние путей, чтобы выявить возможные дефекты. «Решение о дате начала регулярного движения трамваев будет зависеть от результатов этого обследования», — сообщили в гортрансе.

Напомним, работы по реконструкции трамвайных путей на ул. Белинского в рамках масштабной программы модернизации трамвайной сети Перми стартовали 8 сентября. На участке заменили основание трамвайного полотна, рельсошпальную решётку и модернизировали контактную сеть. Бетонные шпалы и усовершенствованный тип креплений увеличат срок эксплуатации объекта, а применение резиновых прокладок, шумопоглощающих матов и сварки стыков обеспечит более плавный ход трамваев и снизит уровень производимого шума.

Для обособления путей установлен бордюрный камень. Для пассажиров построили новые посадочные платформы на остановке «Ул. Белинского».

По плану ограничения должны быть сняты 31 декабря 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.