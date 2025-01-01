В Перми похолодало до -35 градусов В Березниках, Чермозе и Губахе зафиксированы температуры ниже -40 °С Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В ночь на 25 декабря область с наиболее низкими температурами переместилась из северных районов в центральные и восточные области Пермского края и северную часть Свердловской области. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В Березниках, Чермозе и Губахе утром в четверг зафиксированы температуры ниже -40 °С, что холоднее, чем в Чердыни. В Перми на 08:00 по местному времени температура опустилась до -35,6 °С, что стало самым низким показателем на городской метеостанции с 9 января 2017 года.

В Ивделе, расположенном на севере Свердловской области, температура составила -43,9 °С, что является рекордом с 15 декабря 2009 года. Окончательные данные о минимальных температурах будут уточнены после 11:00.

Ранее «Новый компаньон» писал, когда в Пермском крае завершится период сильных морозов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.