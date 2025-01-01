Синоптики рассказали о погоде в Прикамье во второй половине недели Потепление начнётся вечером в четверг Поделиться Твитнуть

В четверг, 25 декабря, в Перми и большей части центральных районов Пермского края установится малооблачная погода благодаря влиянию слабого антициклона, который будет действовать до полудня. В связи с этим, ожидается штиль и крепкие морозы. Днем в центре края и в Перми температура воздуха не поднимется выше -25…-30°С, а на востоке и северо-востоке может опуститься до -32…-34°С. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Однако к вечеру, с приближением быстро движущегося циклона, идущего с Баренцева моря, на северо-западе края начнётся резкое потепление (до -18…-20°С), усилится ветер и выпадет небольшой снег. Смена воздушных масс произойдёт очень быстро.

В ночь на пятницу, 26 декабря, значительное повышение температуры ожидается на всей территории края, утром в районе Перми столбик термометра поднимется выше отметки -20°С, а затем и по всему региону. Во второй половине дня в Перми возможно потепление до -10…-12°С. Потепление будет сопровождаться небольшим снегом (до 2 мм), а на юге края ночью усилится ветер с порывами до 12-14 м/с. Стоит учитывать, что даже небольшое количество снега, выпавшего на обледенелую дорогу после сильных морозов, может создать гололедицу и затруднить движение. Основная часть осадков от этого циклона пройдёт западнее.

