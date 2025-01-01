Ребёнок в Прикамье получил травму руки из-за петарды Мальчик госпитализирован Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС по Пермскому краю

В городе Добрянка в Прикамье 10-летний ребёнок госпитализирован с травмой руки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, причиной стала травма руки, которую мальчик получил, решив «испытать» на домашней кухне петарду.

Спасатели напоминают о необходимости объяснить детям, как опасны петарды, хранить эти предметы в недоступных местах. Использовать пиротехнику можно только на улице, в специально отведённых местах под строгим контролем взрослых.

Напомним, ранее в МКУ «Пермское городское лесничество» призвали всех жителей Перми ответственно относиться к использованию пиротехники и строго соблюдать установленные правила. Запуск салютов, фейерверков и прочих пиротехнических средств в городских лесах строго воспрещен.

В лесничестве пояснили, что пиротехнические забавы таят в себе серьёзные опасности. Громкие звуки и яркие вспышки приводят животных в состояние паники: они могут выбегать на проезжую часть, птицы травмируются, теряют свои гнезда и дезориентируются. Искры способны вызвать лесной пожар, что приведёт к гибели растительности и нарушению естественной среды обитания зверей. Помимо этого, после использования фейерверков в лесной почве остаются вредные вещества (тяжелые металлы и химические соединения) и мусор, представляющие опасность для живых организмов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.