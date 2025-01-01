Пермякам напомнили о запрете использования пиротехники в городских лесах Нарушителей ждут штрафы Поделиться Твитнуть

В МКУ «Пермское городское лесничество» призывали всех жителей Перми ответственно относиться к использованию пиротехники и строго соблюдать установленные правила. Запуск салютов, фейерверков и прочих пиротехнических средств в городских лесах строго воспрещен.

В лесничестве пояснили, что пиротехнические забавы таят в себе серьёзные опасности. Громкие звуки и яркие вспышки приводят животных в состояние паники: они могут выбегать на проезжую часть, птицы травмируются, теряют свои гнезда и дезориентируются. Искры способны вызвать лесной пожар, что приведёт к гибели растительности и нарушению естественной среды обитания зверей. Помимо этого, после использования фейерверков в лесной почве остаются вредные вещества (тяжелые металлы и химические соединения) и мусор, представляющие опасность для живых организмов.

За нарушение запрета по использованию пиротехники в лесах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1500 до 5 тыс. руб. (ст. 8.32 КоАП РФ). Если возникнет пожар, то виновных могут привлечь и к уголовной ответственности по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений (ст. 261 УК РФ).

Для безопасного запуска фейерверка важно помнить несколько правил. Место запуска должно располагаться не ближе 50 м от жилых построек, над ним не должно быть нависающих веток, линий электропередачи и иных препятствий. Перед тем как поджечь фитиль, нужно понять направление вылета горящих элементов. Запрещается наклоняться над запускаемым фейерверком и направлять его в сторону людей. Кроме того, важно обеспечить строго вертикальное положение фейерверка и надежно зафиксировать его при помощи кирпичей, камней, земли или снега, чтобы исключить возможность его опрокидывания. После завершения фейерверка не следует сразу приближаться к пиротехническому изделию, так как существует вероятность повторного срабатывания заряда.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, безопасность во время новогодних праздников напрямую зависит от соблюдения правил обращения с пиротехникой. В случае обнаружения пожара или задымления надо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб «101» или «112».

