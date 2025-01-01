Шеф-повар из Перми победила в федеральном кулинарном шоу Сусанна Гакасян приготовила несколько оригинальных блюд Поделиться Твитнуть

Фото: страница ВК Сусанны Гукасян

В кулинарном шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница» одержала победу сотрудница пермского ресторана Nolan Сусанна Гукасян. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях, сопроводив пост фотографией с известными ведущими — Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым.

Пермячка приготовила сырники с джемом, которые не смогли не отметить члены жюри. Также Сусанна по своему рецепту приготовила осетра и лазанью с бланшированной капустой.

Как ранее писал «Новый компаньон», в апреле этого года в Екатеринбурге состоялся чемпионат по кулинарии и сервису «Легенда Урала» им. В.Б. Беляева. В нём приняли участие 14 команд из пяти российских регионов. Победу одержала команда студентов Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. Пермский край представили капитан команды Александр Ширинкин (ресторан Karin), су-шеф Алиса Скребцова (бар Rob Roy) и официант Кирилл Ермаков (ресторан Nolan).

Помимо этого, в июне 2025 года Алиса Скребцова выиграла в передаче Константина Ивлева «Молодые ножи».

