Команда студентов из Перми заняла первое место на чемпионате «Легенда Урала» Один из представителей Прикамья признан лучшим официантом Урала Поделиться Твитнуть

В Екатеринбурге прошёл чемпионат по кулинарии и сервису «Легенда Урала» имени В.Б. Беляева, в котором приняли участие 14 команд из пяти регионов России. Победителем соревнований стала команда студентов Пермского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Прикамье представили капитан команды Александр Ширинкин (ресторан Karin), су-шеф Алиса Скребцова (бар Rob Roy) и официант Кирилл Ермаков (ресторан Nolan). Руководителями выступили преподаватели РЭУ Полина Выллерова и Инга Пестова.

На закуску студенты из Перми приготовили форель «Гравлакс» с копчёным суфле, фасолевым паштетом и кунжутным соусом. В качестве основного блюда членам жюри представили курник с белыми грибами, пюре из корня сельдерея и картофельные оладьи. Десертом стали тарталетка с грушей и корицей, творожное суфле с базиликом и сметанный мусс с миндальной меренгой.

В состав жюри вошли судьи Федерации рестораторов и отельеров России, которые оценивали уровень блюд и обслуживания. По результатам соревнований пермяки завоевали первое место в номинации «Команда Легенда Урала». Кроме того, Кирилл Ермаков получил звание «Лучший официант Урала».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.