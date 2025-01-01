Средняя цена квартиры в новостройке Перми составила 7,3 млн рублей За 11 месяцев было продано 6,5 тысяч лотов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя цена за квадратный метр в новостройках Перми за 11 месяцев 2025 года сложилась в 157,8 тыс. руб., средняя стоимость лотов в сделках составила 7,3 млн руб. Об этом сообщает bnMAP.pro.

Среди 17 крупнейших городов России по данным показателям Пермь вошла в топ-10: по стоимости лота город оказался на восьмом месте, по цене за «квадрат» — на седьмом.

По словам аналитиков, цены растут почти везде. Дешёвые лоты раскупают, и в некоторых городах предложение сдвигается в сторону более дорогих сегментов.

Средняя цена за квадратный метр в новостройках среди всех мегаполисов составила 181,1 тыс. руб. Выше всего цены в Москве (440,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (278,4 тыс.) и Казани (248,1 тыс.). В Екатеринбурге — немного выше, чем в Перми (158,2 тыс.). Самая низкая цена — в Волгограде (121,6 тыс. руб.).

Средняя стоимость квартиры среди мегаполисов за период январь—ноябрь сложилась в 8,5 млн руб. Выше всего цены в Москве (21,4 млн руб.), Казани (11 млн) и Санкт-Петербурге (10,8 млн). В Екатеринбурге цена оказалась такой же, как в Перми — 7,3 млн руб. Самые доступные квартиры — в Волгограде (5,7 млн).

Всего за указанный период в 17 городах зафиксировано 237,9 тыс. лотов в сделках. Больше всего — в Москве — 74,7 тыс., меньше всего в Омске — 1,9 тыс. В Перми было продано 6,5 тыс. объектов.

Ранее другой аналитический сервис недвижимости представил данные по медианной цене на пермские новостройки в декабре. Так, медианная стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья в городе в середине декабря достигла 172 тыс. руб. (+13,3% год к году). Полная медианная цена квартир — 9 млн руб. при средней площади в 52,7 кв. м.

