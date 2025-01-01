К концу года рынок новостроек Перми показал стагнацию предложения И умеренный рост цен Поделиться Твитнуть

По данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра первичного жилья в Перми в середине декабря достигла 172 тыс. руб., что на 1,3% выше, чем в ноябре, и на 13,3% больше, чем год назад. Полная медианная цена квартир составила 9 млн руб. при средней площади в 52,7 кв. м.

Количество предложений практически не изменилось по сравнению с ноябрем (-0,2%), но за год оно сократилось на 16,9%. Экспозиция уменьшилась из-за роста спроса. С января по ноябрь 2025 года в Перми заключили около 6,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 4,1% больше, чем в 2024 году. Пермь стала одним из четырех миллионников с положительной динамикой за 11 месяцев года.

Особенно заметный рост продаж начался весной, когда ключевая ставка начала снижаться. В мае 2025 года было заключено 420 ДДУ, а к ноябрю их число достигло почти 900. Общая площадь реализованных квартир за 11 месяцев составила около 300 тыс. кв. м.

Медианная стоимость квадратного метра новостроек в среднем по мегаполисам в декабре составила 204 тыс. руб., что на 1,9% выше, чем месяцем ранее. Годовой рост цен на первичное жилье в среднем по мегаполисам составил 15,2%.

Сокращение предложения на 5% по сравнению с ноябрем и на 2,9% по сравнению с декабрем 2024 года сопровождало рост стоимости. Снижение числа реализуемых квартир было связано с продажей более бюджетных и компактных объектов на фоне активизации спроса.

