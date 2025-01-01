На улице Карпинского в Перми приступили к обкатке трамвайных путей Запуск трамваев запланирован до конца года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В Перми приступили к обкатке трамвайных путей на участке ул. Карпинского от путепровода на ш. Космонавтов до ул. Левченко. Как сообщает краевой минтранс, один путь был проверен 23 декабря, второй обследуют 24 декабря.

«Вчера по новым рельсам проехал вагон-лаборатория ВЛ-2. Специалисты проверили контактную сеть на правом пути (если ехать из центра), обследовав участок от путепровода на ш. Космонавтов до ул. Левченко. Сегодня лаборатория начнёт проверку соседнего пути», — рассказали в ведомстве.

Следующим этапом будет выполнена подача питания на контактную сеть и тестовые поездки двухвагонного трамвая «челнок» с двумя кабинами. Ожидается, что уже 25 декабря он будет обкатывать пути на всём обновлённом участке от ш. Космонавтов до ул. Стахановской. По информации минтранса, запуск полноценного трамвайного движения из центра в Индустриальный район запланирован до конца года.

Ранее в Перми была выполнена обкатка трамвайных путей на ул. Крисанова.

