Пермячка сломала ногу, пытаясь выбраться из переполненного трамвая Суд присудил пострадавшей выплату за моральный вред

Константин Долгановский

Жительница Перми получила травму ноги, пытаясь покинуть переполненный трамвай. Инцидент произошёл осенью 2022 года, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Свердловский районный суд. 17 октября женщина выходила на пл. Карла Маркса из трамвая № 8, который был переполнен пассажирами. В процессе выхода она споткнулась о выступающую деталь трамвая и сломала лодыжку.

Пострадавшая получила страховую выплату в размере 100 тыс. руб. от перевозчика. Однако она решила добиться дополнительной компенсации. Женщина подала иск против МУП «Пермгорэлектротранс», требуя более 1 млн руб. за моральный вред. Суд Свердловского района рассматривал это дело.

Суд квалифицировал травму как вред средней тяжести, так как она привела к длительному расстройству здоровья (более 21 дня). Согласно решению суда, физические и нравственные страдания женщины подтвердились: она была нетрудоспособна в течение месяца, не могла передвигаться самостоятельно и испытывала боль и дискомфорт.

Суд удовлетворил иск частично, взыскав с муниципального предприятия 40 тыс. руб. компенсации и 20 тыс. руб. штрафа. Пострадавшая попыталась оспорить это решение, но апелляционный суд оставил его без изменений.

