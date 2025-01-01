На севере Прикамья в -40° в жилых домах начались перебои с теплоснабжением Прокуратура проводит проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Красновишерске перебои в работе котельных стали поводом для вмешательства прокуратуры. Из-за снижения параметров подачи тепла отмечаются ненормативные показатели в ряде жилых домов. Сейчас проводится регулировка параметров работы оборудования котельных, а прокуратура проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее жители Красновишерска пожаловались в соцсетях на отсутствие тепла или слабое отопление в домах по адресам: ул. Заводская, 8; Советская, 3; Заводская, 2; Яборова, 21 и Толстого, 38.

Прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

Отметим, сегодня, 24 декабря, в Красновишерском округе сильный мороз: столбик термометра опустился ниже -40°С.

