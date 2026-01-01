Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Свет Сочельника Афиша уикенда 9–11 января Поделиться Твитнуть

Фестиваль «Сочельник» проходит в пятнадцатый раз, и по случаю юбилея команда раскрасила его в традиционные цвета Рождества. На разных площадках «Сочельника» надо искать и сфоткать 12 листков: 4 красных, 4 золотых, 4 зелёных. Первые 15 человек, которые найдут 12 листков в разных локациях «Губернии», получат в штабе фестиваля подарочки. В программе: для самых маленьких – «Детям о Рождестве», вертеп «Нова радость стала»; мастер-классы: традиционная кукла, обвинская роспись, изонить, лоскутное шитьё, святочное ряженье; лекции и публичная защита творческих работ фольклорных коллективов по мотивам экспедиций 2025 года, разговоры учёных о фольклоре, конкурс народных коллективов в номинациях «Народный театр», «Поделись песней», «Поделись игрой»; интеллектуальная игра «Золотой секрет Рождества», литературные чтения. Тридцатилетие мультфильма Михаила Алдашина «Рождество» – просмотр и обсуждение: 9 января в 19:00. Вечером 9 и 10 января – пляски под гармошку и балалайку и святочные гадания. Конкурс мастеров огненного жанра «Крещенские огни» – 10 января в 21:00. Творческие встречи для взрослых и молодёжи: с фольклористом, музыкантом Сергеем Старостиным (11 января, 11:00), профессором Александром Черных (11 января, 11:00), с режиссёром Пермского театра кукол Дмитрием Вихрецким и режиссёром театра «Открытый код» Иваном Кустовым (11 января, 13:00).

Это дуэт двух исполнительниц на леверсных арфах: солистки оркестра Пермского театра оперы и балета Лилии Ахметовой и этномузыканта Ирины Пыжьяновой в рамках фестиваля зимнего фольклора «Сочельник». Впервые арфистки выступили вместе именно на «Сочельнике» в 2018 году. С тех пор музыка европейского Рождества ещё не раз звучала в стенах Пермского дома народного творчества. Это стало одной из добрых традиций фестиваля «Сочельник» — в первые дни нового года слушать рождественскую музыку разных стран, исполненную на леверсных арфах. Вечером всех приглашают на танцы под гармошку и балалайку.

В рамках всероссийского фестиваля зимнего фольклора «Сочельник» – концерт коллектива, чьи выступления, говорят, не повторяются никогда, импровизированны и при том филигранны; победителей проекта «Московская acappella», участников Ural Music Night, фестиваля «Дикая мята», Dubai EXPO, флагманского проекта, посвящённого 100-летию Коми-Пермяцкого округа – фестиваля «Этноаваргард». Концерт «восьми сестёр из мистической страны SpokanLand», каждая песня которых – как маленький спектакль.

Спектакль по произведениям Степана Писахова исполняют Сергей Старостин и Татьяна Бондаренко. Сказки Писахова воспевают чудесный мир Русского Севера, преподнося его как удивительную сказочную страну, где всё, что ни пожелаешь, может случиться: медведь решит торговать молоком, северное сияние даже детям легко заготовить впрок, а на вечных льдинах можно путешествовать по Онеге. «Морожены песни» дают зрителю возможность побывать в мире сказочном, с одной стороны, и абсолютно реальном, с другой. Подлинное пиршество воображения и живая вода русской речи. В спектакле прозвучат озорные и нежные «зимние» тексты Александра Антонова (Шаньги), нашего современника.

Выступление трёх признанных мэтров этнической музыки: вокалиста, мультиинструменталиста Сергея Старостина, исполнителя на этнических духовых Сергея Клевенского и этнического перкуссиониста Мариана Калдарару. В основе проекта – традиционные русские песни и наигрыши. Благодаря исполнительскому мастерству и импровизационности как существенному фактору формирования музыкального триатлона композиции постоянно звучат по-новому, свежо и непредсказуемо. Стоит отметить разнообразие используемых инструментов: гусли, рожки, дудки-свистуны, парные свирели, просвирелка, волынка, гайда, лоу виссл, бубен, молдавская доба и многие другие.

Первый вечерний благотворительный забег по уникальной дистанции – один полный круг по зоопарку, на трассе есть несколько остановок в павильонах с животными, где спортсменам нужно будет проверить свои знания об обитателях зоопарка. Помогать ориентироваться на маршруте будут пейсеры. Необязательно ставить рекорды скорости. Самый важный шаг — тот, который вы делаете. Идите в своём ритме, наслаждайтесь маршрутом, читайте истории о животных. Главное — не останавливаться, это не гонка на скорость, а просветительский маршрут, где вас ждут интересные факты о животных и короткие рассказы от сотрудников. 100% стартового взноса пойдёт напрямую на обогащение среды обитания животных: игрушки, гамаки, канаты и развивающие конструкции для питомцев зоопарка. Каждый участник получит бумажный путеводитель с картой, памятную медаль и фото на память.

В Пермь приедут писатели и книжные блогеры из разных городов, чтобы представить и поддержать пермский приют для кошек. Книга о котах и кошках «Счастливый хвост – счастливый я» (16+) — смешная, трогательная, иногда мистическая, иногда очень личная. В сборник вошли 20 рассказов современных авторов из России и Беларуси, написанных специально для этого проекта. Все средства от продажи книги направляются приюту «Счастливый хвост». На встрече авторы будут читать отрывки, рассказывать, как рождались их тексты, говорить о животных, литературе и о том, зачем вообще нужны такие проекты. Можно будет задать вопросы, купить книгу и просто провести несколько часов в хорошей компании. Модератор встречи — книжный блогер Мария Носкова («Маруся читает»). В презентации примут участие Анаит Григорян, Настасья Реньжина, Наталья Бакирова, Анна Чудинова, Анна Безукладникова и Юлия Мезенцева.

Песни, гадания, разговоры – святочный концерт-вечёрка в исполнении фолк-певиц Глафиры Утёмовой и Даши Калиной, участниц пермского ансамбля «Цветьё». В программе – рождественские и святочные песни Пермского края, звучание гуслей, балалайки и традиционных коми-пермяцких пэлян. Гости смогут принять участие в настоящих святочных гаданиях, традиционном игровом хороводе или пляске, погрузиться в атмосферу народных зимних Святок.

Спектакль-открытка с любовью к Перми. Для создателей спектакля гостиница «Центральная» – метафора генетической и культурной памяти, памяти места и памяти вообще. Здание, расположенное на перекрёстке улиц Сибирской и Советской, стало перекрёстком множества судеб. Авторы спектакля рассказывают о знаковой для города «семиэтажке» через три временных пласта: 1940-е годы, 1960-е, современность. Разные поколения «соединяет» в одном пространстве оригинальный ход: зрители словно оказываются на съёмочной площадке, где создаётся фильм про гостиницу и её постояльцев, про Пермь и её жителей. В основе литературного текста лежит огромный пласт документальных материалов, воспоминаний, интервью, песен и стихов. Спектакль, как вскрытая капсула времени, напоминает о ярких фактах истории Перми и знакомит с интересными человеческими судьбами, ведь «история – это всегда люди». До окончания реконструкции большого зрительного зала спектакль исполняться не будет.

Фильм-победитель Венецианского кинофестиваля 2025 года и один из претендентов на «Оскар». Три остроумные и трогательные истории о том, как взрослые дети пытаются понять своих родителей и друг друга. Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец-то поговорить по душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстранённость давно стала стеной между ними. Взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым… Джармуш – мастер неловких пауз и повседневной человеческой психологии. Ученик Вима Вендерса, талантливый наблюдатель, он смог эстетично и с теплой иронией показать в своем новом фильме то, что объединяет полмира – сложность найти с родителями общий язык: когда, с одной стороны, ты не хочешь с ними общаться, а с другой – должен.

