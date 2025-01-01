В Прикамье простились с погибшим на СВО Иваном Петрашкевичем Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Красновишерского округа

Во вторник, 23 декабря 2025 года, в Красновишерске состоялась церемония прощания с Иваном Петрашкевичем, погибшим в специальной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в администрации Красновишерского округа.

В информации властей говорится, что Ивана Дмитриевича уважали за его преданность службе и высокие моральные качества: «Он смело и самоотверженно защищал интересы страны, проявляя профессионализм и мужество в сложных условиях».

Власти выразили соболезнования семье и близким военнослужащего.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае простились с погибшим на СВО казаком Артёмом Мироновым.

