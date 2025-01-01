Определились арендаторы трёх лесных участков в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 23 декабря 2025 года на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» состоялись торги по аренде трёх лесных участков в Сивинском и Юрлинском лесничествах Пермского края для заготовки древесины.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья, в результате аукциона ООО «ЛЕСПРОМ» выиграло право аренды на участки по лотам № 1 и № 2, а ООО «АЛЬФА» — по лоту № 3.

С победителями будут подписаны договоры аренды.

Ранее министерство объявляло аукцион на право аренды лесосек в Сивинском и Чердынском лесничествах. Сообщалось, что в целом на пяти участках в год можно изъять 356,38 тыс. кубических метров древесины. Срок аренды каждого участка составляет 20 лет с даты государственной регистрации договора аренды.

