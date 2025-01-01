На аукционе в Прикамье разыграют пять лесосек на право аренды Они находятся в Сивинском и Чердынском лесничествах Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края объявило аукцион на право аренды лесосек в Сивинском и Чердынском лесничествах. Торги проведут на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».

Сообщается, что в целом на пяти участках в год можно изъять 356,38 тыс. кубических метров древесины. Один участок в Чусовском лесничестве на площади 2,7843 га подходит для рекреационной деятельности.

Срок аренды каждого участка составляет 20 лет с даты государственной регистрации договора аренды.

Согласно документу, подача заявок начинается с 10:00 24 ноября и завершается в 10:00 24 декабря 2025 года (по местному времени). Аукцион проведут 26 декабря 2025 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 21 ноября 2025 года пройдут торги, где разыграют 47 лесосек с общим объёмом древесины 126,3 тыс. кубометров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.