На аукционе в Пермском крае разыграют ещё 47 лесосек Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов и экологии Пермского края объявило аукцион по продаже лесных участков для заготовки древесины. Торги пройдут 21 ноября 2025 года. На продажу выставлены 47 лесосек с общим объёмом древесины 126,3 тыс. кубических метров.

Заявки принимаются в электронном виде через Универсальную торговую платформу АО «Сбербанк-АСТ».

Подача заявок начинается 3 ноября в 10:00 местного времени и завершается 19 ноября в 12:00.

Ранее «Новый компаньон» писал об итогах аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства, проведённого 22 октября.

Тогда было реализовано 24 лесосеки с общим объёмом древесины 51,8 тыс. куб. м. Поступления от продажи древесины составят 15,3 млн руб. в федеральный бюджет и 41,9 млн руб. в краевой бюджет.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.