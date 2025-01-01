На аукционе в Прикамье реализовано 24 лесосеки В краевой бюджет от продажи древесины поступит 41,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

В среду, 22 октября, на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» в электронной форме прошёл аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в минприроды региона.

В результате аукциона было реализовано 24 лесосеки с общим объёмом древесины 51,8 тыс. куб. м. Всего на аукцион было выставлено 30 лесосек с общим объёмом древесины 70 тыс. куб. м.

Поступления от продажи древесины составят 15,3 млн руб. в федеральный бюджет и 41,9 млн руб. в краевой бюджет.

