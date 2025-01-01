Около 60% пермяков сделают новогодние подарки коллегам Бюджет презента в основном не превысит 1 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Аналитики hh.ru совместно с «КИОН Музыка» исследовали новогодние традиции в офисах Пермского края и выяснили предпочтения сотрудников в выборе подарков для коллег, а также их бюджет на эти цели.

Подавляющее большинство работников (60%) регулярно участвуют в новогодних подарках для коллег: 13% дарят подарки друзьям, 37% принимают участие в «Тайном Санте», 10% поздравляют весь коллектив лично. При этом 40% не участвуют в таких акциях.

Когда дело доходит до выбора подарков, большинство предпочитает практичные и универсальные вещи. Так, съедобные подарки (чай, сладости и т.д.) выбрали 45% опрошенных, особенно популярны они среди работников искусства и массмедиа (61%). Сувениры с новогодней символикой дарят 36% опрошенных. Их чаще всего дарят в сфере «Транспорт, логистика и перевозки» (44%). Косметические средства (кремы, мыло ручной работы и т.д.) —выбирают 28%. Эта категория нравится более чем трети (38%) маркетологов и специалистов по PR.

Что касается финансовых затрат, то большинство (60%) не превышают 1 тыс. руб. Четверть сотрудников (22%) готовы потратить от 1 до 2 тыс. руб., считая эту сумму достаточной. Ещё 9% планируют потратить от 2 до 3 тыс. руб. Более 5 000 руб. готовы выделить 4% респондентов, чаще всего это представители автобизнеса и производственной сферы (по 12%). Интервалы от 3 до 4 тыс. руб. и от 4 до 5 тыс. руб. выбирают по 3% опрошенных.

