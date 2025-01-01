Пермского активиста внесли в список террористов и экстремистов Романа Юшкова* неоднократно привлекали к уголовной ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермского активиста Романа Юшкова* внесли в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга. Список пополнился 15-ю именами, среди которых Роман Юшков* — единственный житель Прикамья.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые). 15. Юшков Роман Авенирович*, 31.10.1970 г.р. , г. Пермь Пермской области», — сообщается на сайте.

Напомним, ранее Юшков* уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ за возбуждение ненависти либо вражды. В 2018 году его признали виновным в унижении по национальному признаку за публикацию, размещённую в интернете, и приговорили к двум годам лишения свободы условно. В 20224 году он дважды подвергался административному аресту.

В начале марта 2025 года его задержали за опубликованное в 2023 году в соцсетях видео. Было возбуждено уголовное дело по ст. 282. В сентябре суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, без дополнительного наказания. Оспорить решение в апелляции Юшкову* не удалось.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов.

