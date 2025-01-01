Апелляцию пермского активиста Романа Юшкова суд оставил без удовлетворения Его обвиняют в разжигании ненависти и вражды по национальному признаку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд 24 ноября вынес решение по апелляционной жалобе активиста Романа Юшкова на приговор, вынесенный в сентябре нижестоящей инстанцией. Как сообщает Properm.ru, жалоба оставлена без удовлетворения, приговор без изменений.

Напомним, в прошлом году Роман Юшков дважды подвергался административному аресту. Кроме того, в 2018 году Юшкову уже выносили обвинительный приговор по ст. 282 УК РФ. Тогда его признали виновным в унижении по национальному признаку за публикацию, размещённую в интернете, и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

В начале марта 2025 года его задержали за опубликованное в 2023 году в соцсетях видео. Было возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти или вражды. Приговор Дзержинский районный суд вынес 18 сентября. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, без дополнительного наказания. Сам общественник вины не признал. При этом гособвинение просило назначить ему два года и два месяца колонии строгого режима.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.