Суд в Перми продлил меру пресечения Роману Юшкову Активиста обвиняют в разжигании ненависти и вражды по национальному признаку Поделиться Твитнуть

Роман Юшков

Константин Долгановский

Пермскому активисту Роману Юшкову продлили меру пресечения в виде домашнего ареста ещё на три месяца. Такое решение 24 апреля принял Дзержинский районный суд Перми. В отношении Юшкова расследуется уголовное дело по статье УК РФ о разжигании ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе суда, мера пресечения будет действовать до 25 июня.

Напомним, Романа Юшкова задержали в начале марта. Перед этим его вызвали на допрос в следственный отдел Дзержинского района, а потом задержали и отправили в изолятор временного содержания. Основанием для возбуждения дела стало видео, опубликованное Юшковым в 2023 году. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. Следствие ходатайствовало об аресте, но суд отклонил ходатайство. Юшков не может покидать своё жильё с девяти вечера до шести утра. Также ему запретили пользоваться средствами связи. Кроме этого, активиста обязали являться на вызовы следствия и суда.

В прошлом году активист дважды подвергался административному аресту. Кроме того, в 2018 году Юшкову уже выносили обвинительный приговор по ст. 282 УК РФ. Тогда его признали виновным в унижении по национальному признаку за публикацию, размещённую в интернете, и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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