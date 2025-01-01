В Перми по делу о возбуждении ненависти задержан активист Роман Юшков В 2018 году Юшкову уже выносили обвинительный приговор по всё той же статье Поделиться Твитнуть

Роман Юшков

Константин Долгановский

В Перми крае следователь Следственного комитета задержал местного активиста Романа Юшкова. Мера пресечения связана с уголовным делом, возбужденным по ст. 282 УК РФ, касающейся разжигания ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», 6 марта Юшков был вызван на допрос в следственный отдел Дзержинского района, где после обеда его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Основанием для возбуждения дела стало видео, опубликованное Юшковым в 2023 году. В Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, в прошлом году активист дважды подвергался административному аресту. Кроме того, в 2018 году Юшкову уже выносили обвинительный приговор по всё той же ст. 282 УК РФ. Тогда его признали виновным в унижении по национальному признаку за публикацию, размещенную в интернете, и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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