Путь движения автобусов по шоссе Космонавтов в Перми изменится с 8 января Путепровод будет закрыт на реконструкцию

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Из-за временного закрытия движения на участке по ш. Космонавтов от ул. Плеханова до дома № 108 на ш. Космонавтов в Перми изменится путь движения нескольких автобусных маршрутов. об этом предупреждает департамент транспорта. Схему движения опубликуют в ближайшие дни.

Напомним, с 8 января 2026 года до 1 ноября 2027 года данный участок на ш. Космонавтов будет закрыт в связи с реконструкцией путепровода. Его планируется разобрать, чтобы изменить схему пролётного строения и увеличить подмостовой габарит. Взамен девяти старых опор будут построены шесть новых, высота увеличится с 2,2 до 5,5 м, а ширина — с четырёх до шести полос.

Для перераспределения транспортного потока 8 января, откроется путепровод над ул. Локомотивной и в техническом режиме откроются две полосы основного хода по ул. Строителей. Также для проезда будут доступны съезды с ул. Строителей на улицы Малкова, Вавилова, Рабочую, и с ш. Космонавтов к «Мориону». Объехать закрытый участок можно будет по улицам Крисанова и Карпинского, Стахановской, Локомотивной и Малкова, Строителей, Плеханова.

