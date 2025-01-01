Пермякам напомнили о продлении работы общественного транспорта в новогоднюю ночь Ряд автобусов и трамваев будут курсировать до 3 часов ночи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми напомнили, что в новогоднюю ночь работа общественного транспорта будет продлена. Днём 31 декабря автобусы и трамваи будут курсировать по воскресному графику, работу ряда маршрутов продлят до 03:00 1 января.

В ночь с 31 декабря на 1 января будут ходить трамваи № 4, 5 и 7, также автобусы № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 19, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 67, 72, 77, 78 и 81. Днём 1 января маршруты будут обслуживаться с 50% от воскресного расписания, со 2 января до конца праздников — по полному воскресному выпуску.

Как ранее писал «Новый компаньон», для подвоза горожан к новогодним мероприятиям в центре города с 23:00 31 декабря 2025 года до 03:00 1 января 2026 года будут курсировать автобусы с интервалом примерно в 30 минут. Оплата проезда в новогоднюю ночь будет взиматься в обычном порядке. Список маршрутов и их трассы могут измениться в зависимости от сроков реализации инфраструктурных проектов.

