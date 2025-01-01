Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить в Перми до трёх утра Оплата проезда в новогоднюю ночь будет взиматься в обычном порядке Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В департаменте транспорта администрации Перми проинформировали, что 31 декабря муниципальный транспорт будет работать по воскресному расписанию.

Для подвоза горожан к новогодним мероприятиям в центре города с 23:00 31 декабря 2025 года до 03:00 1 января 2026 года будут курсировать автобусы. Интервал между рейсами составит примерно 30 минут.

Ночью будут работать трамвайные маршруты №4, 5 и 7. Также можно будет воспользоваться автобусами, следующими от ближайших остановок к месту празднования: №1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 19, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 67, 72, 77, 78 и 81. Оплата проезда в новогоднюю ночь будет взиматься в обычном порядке. Ведомство уточняет, что список маршрутов и их трассы могут измениться в зависимости от сроков реализации инфраструктурных проектов.

Днем 1 января некоторые маршруты будут работать с половиной от воскресного количества транспорта. Со 2 января 2026 года все маршруты возвращаются к работе по воскресным расписаниям. Пассажиров просят быть внимательными.

