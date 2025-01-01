Экспорт лесоматериалов из Пермского края в Киргизию вырос в шесть раз За год на экспорт было отправлено 12,3 тысячи кубометров продукции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2025 год экспорт лесопродукции и лесоматериалов из Пермского края в ряд стран показал значительный рост. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, за период с 1 января по 23 декабря 2025 года в Киргизию из Прикамья было отправлено 12,3 тыс. куб. м хвойных и лиственных лесоматериалов и деревянных изделий. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2024 года (2 тыс. куб. м). Только 18 декабря на территории региона был осуществлён карантинный фитосанитарный контроль 160 куб. м хвойных лесоматериалов, подготовленных для отправки в Киргизию.

По результатам лабораторной экспертизы было определено, что карантинные организмы в продукции отсутствуют, она соответствует требованиям страны-импортёра. Собственнику будут выданы фитосанитарные сертификаты.

Кроме того, за указанный период в 2025 году из Пермского края было вывезено 8,1 тыс. куб. м лесопродукции во Вьетнам, оформлен 191 фитосанитарный сертификат. Как сообщает ведомство, это на 27% выше АППГ, когда из региона было отправлено 6,4 тыс. куб. м продукции.

На прошлой неделе, 19 декабря был осуществлён карантинный фитосанитарный контроль 245 куб. м лесопродукции, предназначенной для экспорта во Вьетнам. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов. По результатам проверки было оформлено шесть фитосанитарных сертификатов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с начала 2025 года из Прикамья в Палестину было отправлено 180 куб. м хвойных лесоматериалов. При этом в 2024 году древесина из региона в Палестину не экспортировалась.

