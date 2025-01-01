Пермский край с начала года отправил 180 «кубов» леса в Палестину Ранее поставок древесины в эту страну из Прикамья не было Поделиться Твитнуть

С начала 2025 года из Пермского края в Палестину было отправлено 180 куб. м хвойных лесоматериалов. Как отмечает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в прошлом году древесина из региона в Палестину не экспортировалась.

Так, 27 ноября сотрудники Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 60 «кубов» лесоматериалов, предназначенных для экспорта в Палестину. Продукция прошла лабораторную проверку в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», в ней не нашли карантинных вредных организмов.

Кроме того, экспертиза показала, что продукция соответствует фитосанитарным требованиям. На партию оформлен фитосанитарный сертификат.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 1 января по 24 ноября 2025 года из Пермского края в Азербайджан было вывезено 152,66 тыс. кубометров лесопродукции.

