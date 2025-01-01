Из Пермского края в Азербайджан вывезено более 152 тысяч кубометров лесоматериалов
С 1 января по 24 ноября 2025 года из Пермского края в Азербайджан было вывезено 152,66 тыс. кубометров лесопродукции, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Так, 24 ноября специалисты ведомства провели контроль отправки 1,7 тыс. кубометров лесоматериалов из Прикамья в Азербайджан.
Вся продукция подверглась лабораторному анализу в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Результаты лабораторных исследований показали отсутствие карантинных вредных организмов, а продукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера.
