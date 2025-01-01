Три фейерверка в Перми в 2026 году обойдутся бюджету в 4,9 млн рублей Их организуют в майские праздники и на День города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий заключила договор об оказании услуг по организации трёх фейерверков в 2026 году с ООО «Академия праздника». Стоимость работ составит 4,9 млн руб.

По данным сайта госзакупок, электронный конкурс прошёл в начале декабря. Начальная цена составляла 5,7 млн руб. На участие поступило две заявки, победителем был выбран участник, предложивший наименьшую цену (-14,17% от начальной цены).

Как указано в техзадании, подрядчик должен будет организовать в Перми фейерверки 1 мая, 9 мая и 12 июня. Услуги включают в себя подготовку и согласование сценария, согласование схемы установки пиротехнических изделий на площадке, запуск высотного фейерверка в установленные сроки, обеспечение охраны пусковой площадки и опасной зоны, соблюдение правил пожарной безопасности и уборку.

Общая продолжительность запуска фейерверка 1 мая должна составлять не менее пяти минут, для его проведения должно быть подготовлено 700 фейерверочных шаров разного калибра. В День победы пермяков ожидает фейерверк продолжительностью не менее семи минут, количество пиротехнических изделий — 900. В День города продолжительность фейерверка также составит от семи минут, количество изделий — 540, в том числе фейерверочные шары и веерные линии.

На проведение фейерверков в 2025 году также было выделено 5,7 млн руб. Контракт на выполнение услуг был заключён с «Академией праздника» за 4,07 млн руб.

