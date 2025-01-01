Из-за морозов в Прикамье закрывается горнолыжный курорт «Такман» Он возобновит работу 26 декабря Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей горнолыжного курорта "Такман"

Горнолыжный курорт «Такман», расположенный в Чусовском округе Пермского края, объявил о временном закрытии в связи с экстремально низкими температурами.

В сообщении, размещённом в соцсетях курорта, сказано, что «Такман» закроют для посетителей с 24 по 25 декабря. При этом гостиничный комплекс продолжит функционирование. С 26 декабря планируется возобновить работу в обычном режиме.

Согласно данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 23 по 27 декабря 2025 года в регионе установится экстремально холодная погода. Среднесуточная температура будет на 7° и более ниже климатической нормы. В ночные и утренние часы 24-26 декабря местами в Пермском крае ожидается сильный мороз — до -42°С.

Министерство территориальной безопасности Пермского края выпустило предупреждение, в котором рекомендовало жителям быть предельно осторожными в этот период.

