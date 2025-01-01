В минтербезе Прикамья предупредили о морозах в -42 градуса Опасный период продлится до 26 декабря Поделиться Твитнуть

Согласно данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 23 по 27 декабря 2025 года в регионе установится экстремально холодная погода. Среднесуточная температура будет на 7° и более ниже климатической нормы. В ночные и утренние часы 24-26 декабря местами в Пермском крае ожидается сильный мороз до -42°С.

Министерство территориальной безопасности Пермского края выпустило предупреждение, в котором рекомендовало жителям быть предельно осторожными в этот период.

«Носите многослойную одежду, чтобы не замерзнуть. Ограничьте время пребывания на улице и старайтесь не находиться там подолгу без острой необходимости. Не перегревайте печи и следите за исправностью электрооборудования, не оставляйте его без присмотра», — говорится в сообщении ведомства.

