Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Яндексе появится переводчик с языка коренных жителей Пермского края В Перми подводят итоги 100-летия Коми-Пермяцкого округа

Фото: Пресс-служба компании МТС

На заключительном заседании правительства Пермского края 2025 года, которое прошло 23 декабря, подводили итоги Года коми-пермяцкой культуры и языка в Пермском крае.

Среди многочисленных итогов говорили о проектах, посвящённых укреплению позиций коми-пермяцкого языка в быту. Открывая заседание, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что впервые с 1946 года был переиздан русско-коми-пермяцкий словарь, издан учебник по коми-пермяцкому языку для второклассников.

В 2026 году среди сервисов Яндекса появится онлайн-переводчик с коми-пермяцкого языка.

Эту информацию дополнила генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова. Она сообщила, что за год в Прикамье было издано шесть книг, посвящённых коми-пермяцкому фольклору и народной культуре, в том числе интерактивная книга с дополненной реальностью «Ожившие легенды Прикамья» (6+), о которой уже писал «Новый компаньон».

