Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Поговори со мной на моём языке…» Герои коми-пермяцких сказок ожили в виртуальной реальности

Фото предоставлено пресс-службой МТС

Завершается год 100-летия Коми-Пермяцкого округа, и становится всё понятнее: если бы этой даты не было, надо было бы её придумать. Не только коми-пермяки, но и жители всего Пермского края праздновали эту дату как торжество пермской идентичности, как знак особенного характера Прикамья. Наследие коми-пермяков — это наше общее наследие. Множество самых разных людей и институций захотели ощутить причастность к юбилею и внести свой вклад в его события.

Среди таких начинаний — издание книги этнокомиксов «Ожившие легенды Прикамья» (0+), развлекательной и познавательной. Инициатива компании МТС вдвойне примечательна: во-первых, это абсолютно независимый проект, в котором нет ни копейки бюджетных денег, а во-вторых, это одно из первых в мире изданий, в котором бумажный носитель становится основой для целой системы цифровых порталов, которые буквально переносят читателя в иную реальность.

Презентация проекта прошла в пространстве выставки «Кто мы? — Кин ме?» (0+) в Центральном выставочном зале, в окружении коми-пермяцких костюмов, украшений, этнографических фотографий и произведений искусства по их мотивам. Выставка посвящена презентации коми-пермяцкого фольклора в современной моде, театре и изобразительном искусстве, и в этой обстановке разговор о соединении старинных сюжетов и современных технологий стал особенно уместным.

Комиксы, нарисованные Рамилем Абдуловым, созданы на основе 12 авторских сказок, написанных мамой и дочерью — Верой Мелехиной и Любавой Мининой. Обе они — носительницы коми-пермяцкой традиции. Вера Мелехина — известная сказочница и этнопоэтесса, автор сборника стихов, сказок и коротких рассказов «Заплатка для пельменя» (6+), вышедшего в Кудымкаре; кроме того, она ткачиха и мастер народного костюма — именно в таком живописном костюме собственного изготовления она пришла на презентацию книги. Любава Минина — педагог, с детства увлекается сочинением сказок. Авторов нашли специалисты Пермского дома народного творчества «Губерния».

…А дальше вступили в дело цифровые технологии. Герои сказок буквально оживают — их можно увидеть в объёме и движении, послушать их голоса и даже пообщаться с ними. Более того! Можно выбрать себе аватара и самому стать героем сказочных сюжетов.

Рассматривая комиксы, можно в то же время слушать аудиоверсию полного текста сказок: на коми-пермяцком языке их озвучила сама Вера Мелехина, а на русском — лауреат Национальной премии имени Юрия Левитана в области речевого искусства Надежда Каменева.

Установив на смартфон приложение дополненной реальности, можно просканировать в книге QR-код, и герои комиксов оживут на экране смартфона в виде мультфильмов. Зайдя в чат-бот на платформе telegram, можно вступить с ними в диалог.

Партнёром проекта выступила российская нейросеть LOOKY, разработавшая специально для комикса «Ожившие легенды Прикамья» нейроаватары. Встроенная в одноимённое приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя коми-пермяцких сказок. Для этого необходимо загрузить портретную фотографию в раздел «Нейроаватары» и создать своего виртуального двойника.

Очень важное качество «Оживших легенд Прикамья» — то, что с помощью этой книги можно по-настоящему изучать язык. В него встроен коми-пермяцкий разговорник, а все интерактивности — двуязычные: когда идёт мультфильм на коми-пермяцком языке, он сопровождается русскими субтитрами, и наоборот.

Язык — основа идентичности, основа сохранения традиций. Недаром 2025 год был не только юбилейным для Коми-Пермяцкого округа, но и Годом коми-пермяцкого языка по распоряжению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Оксана Кайгородова, директор МТС в Пермском крае:

— Проект неожиданно получился очень личным для меня, несмотря на то, что во мне нет ни капли коми-пермяцкой крови. Погружаясь в этот проект, в сказки я всё больше понимала, что это очень важно — познакомить моих детей с культурой и коми-пермяцким языком.

В России более 150 языков малых коренных народов, и многие из них находятся сейчас на грани исчезновения. Нам бы очень хотелось, чтобы коми-пермяцкий язык не оказался в этой ситуации. А язык жив когда? Когда на нем говорят дети, когда для них это первый и родной язык. Они говорят на этом языке со своими детьми потом, когда вырастают, и так продолжается снова и снова. Пока дети понимают язык на слух, пока дети думают на языке, разговаривают на нём, язык жив, развивается и обретает все новые и новые формы.

Самый простой, самый естественный способ передачи языка, культурного кода, традиций, особенностей мышления — это сказки. Сказками ребёнок окружён с самого рождения, неважно, где он родился и когда он родился.

Ну, а чем ещё окружен современный ребенок? Технологиями. Логично, что мы соединили сказку и новые технологии, чтобы сказки были у сегодняшних детей и у детей будущего.

Работа над «Ожившими легендами Прикамья» заняла почти год. Искусственный интеллект не знал, как выглядят традиционные коми-пермяцкие орнаменты, народные костюмы, причёски; всему этому нейросети обучались под руководством большой команды, в том числе специалистов — этнокультурологов.

Книга рассчитана на семейное чтение, кроме того, часть тиража будет распространена в библиотеках и образовательных учреждениях Прикамья.

