Экс-директор музея PERMM не добилась изменения формулировки увольнения Ранее прокуратура настояла на увольнении Наили Аллахвердиевой «в связи с утратой доверия»

автор фото: Алиса Калипсо

Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу бывшей главы музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой, которая пыталась оспорить формулировку своего увольнения. Об этом сообщает Properm.

Наиля Аллахвердиева покинула должность директора музея PERMM в конце прошлого года, оформив увольнение по собственному желанию. Однако в мае 2025 года Ленинский суд Перми по требованию прокуратуры изменил основание увольнения на «в связи с утратой доверия». Прокуратура утверждала, что музей заключил контракты на проведение выставок с бывшим мужем Аллахвердиевой, художником Арсением Сергеевым, что создавало конфликт интересов. Суд признал эти контракты недействительными.

Чтобы обжаловать решение суда первой инстанции, Аллахвердиевой пришлось восстанавливать пропущенные сроки подачи апелляции. Суд учёл, что она находилась за границей и не могла своевременно получить решение Ленинского суда Перми.

«Новый компаньон» также писал, что суд в Перми признал законным требование прокуратуры уволить худрука Пермского Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия.

