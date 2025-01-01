Летевший из Шарм-эш-Шейха в Пермь самолёт посадили в Екатеринбурге Его прибытие в Большом Савино ожидают после полудня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самолёт авиакомпании «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз», летевший рейсом UJ 651 из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Пермь 23 декабря, приземлился в Екатеринбурге. Соответствующая информация отражена на онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино.

Время прибытия судна в Пермь ожидается в 12:35. Задерживается также и обратный вылет из Перми в Шарм-эш-Шейх. Так, пассажиры, отправляющиеся рейсом UJ 652, должны были вылететь в 03:20, однако время перенесли на 13:45. Ожидается, что посадка на борт начнётся в 13:05.

Кроме того, в Перми с задержкой ожидаются прибытие самолёта из Сургута (ЮТ 205) авиакомпании «ЮТэйр» — время перенесено с 13:10 на 14:05, и вылет обратного рейса (ЮТ 206) — в 14:20 вместо 14:00. Ещё один самолёт, из Египта, будет задержан на 20 минут — рейс FV 5572 авиакомпании «Россия» из Хургады ожидается в Перми в 17:20.

Накануне в Перми рейс до Пхукета (Таиланд) задержали почти на 12 часов. Самолёт должен был вылететь 21 декабря в 22:15, однако пассажирам пришлось ждать отправки до 10:17 22 декабря.

