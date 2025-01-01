В пермском аэропорту самолёт до Пхукета задержали почти на 12 часов Пассажиры смогли вылететь в Таиланд только утром 22 декабря Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пермском аэропорту Большое Савино самолёт до Пхукета (Таиланд) задержали почти на 12 часов. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло воздушной гавани.

Boeing 767 авиакомпании Azur Air (рейс ZF 2963), который должен был вылететь 21 декабря в 22:15, отправился из Перми на Пхукет 22 декабря в 10:17. Посадка на борт началась только в 09:15.

Причиной стало позднее прибытие судна, летевшего в столицу Прикамья из Таиланда. По данным сайта аэропорта, рейс ZF 2964 должен был приземлиться по расписанию 21 декабря в 19:10, однако в Перми он сел только 22 декабря в 07:38.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в выходные в пермском аэропорту задержали несколько рейсов. Вылет в Баку (Азербайджан) 20 декабря перенесли на час позже, прибытие самолёта из Хургады (Египет) — на 50 минут, с задержками также вылетели самолеты в Санкт-Петербург, Москву и Сочи.

