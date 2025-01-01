В аэропорту Перми задерживаются рейсы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино объявили о задержке трёх рейсов. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, вылет рейса в столицу Азербайджана Баку перенесён с 17:55 на 19:00. Обратный рейс из Баку задерживается на 1 час 45 минут: вместо 16:30 он прибудет в 18:15. Эти рейсы обслуживает авиакомпания «ИрАэро».

Также произошли изменения для рейса из Хургады (Египет). Время прибытия перенесли с 13:40 на 14:32. Этот рейс выполняет авиакомпания «Россия».

С начала суток из Перми с задержками вылетели рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Сочи. Это было связано с поздним прибытием самолётов.

