Пермский хоккеист из «Молота» побил снайперский рекорд ВХЛ Максим Кицын забросил рекордные 215 шайб в матчах лиги

Фото: ХК "Молот"

Нападающий Максим Кицын, игрок пермского хоккейного клуба «Молот», установил новый снайперский рекорд во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги в своих соцсетях.

Максим Кицын стал первым хоккеистом в истории ВХЛ, который забросил 215 шайб в матчах лиги. Таким образом, «лучший снайпер в истории ВХЛ» закрепил за собой новый рекорд.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что по итогам сезона 2024/25 лучшим в списке бомбардиров и самым метким нападающим «Молота» оказался Максим Кицын. Он продемонстрировал выдающиеся результаты, став лидером команды по заброшенным шайбам и набранным очкам. В 63 играх он записал на свой счёт 46 очков (23 гола и 23 результативные передачи), а его показатель полезности составил «+10». В течение регулярного чемпионата 33-летний нападающий неоднократно удостаивался звания лучшего игрока дня и лучшего нападающего недели в ВХЛ.

