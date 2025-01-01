В Перми девочка при игре с зажигалкой получила ожог руки Пострадавшей оказали медпомощь Поделиться Твитнуть

Фото сгенерирповано нейросетью

Семилетняя девочка из Перми получила ожог руки в результате неосторожного обращения с зажигалкой. Об этом сообщает сайт perm.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации ведомства, девочка нашла зажигалку и решила поджечь салфетку. Испугавшись пламени, она попыталась потушить огонь водой, но в результате получила ожог руки. Медики осмотрели пострадавшую и оказали ей необходимую помощь.

ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминает родителям о важности безопасности: спички и зажигалки должны храниться в недоступном для детей месте. Также нельзя оставлять несовершеннолетних без присмотра даже на короткое время; и важно следить, чем занимается ребёнок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.