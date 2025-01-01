В Прикамье на 18% увеличился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ За неделю заболели более 23 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно мониторингу заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье регионального управления Роспотребнадзора на 22 декабря, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 23,6 тыс. случаев заболеваний. С 15 по 21 декабря количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 18,1%.

Эпидпорог в данный момент не превышен. Лабораторные исследования показали, что среди больных с респираторными симптомами циркулируют как вирусы гриппа, так и возбудители негриппозной этиологии, в частности, риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

Из-за случаев заболевания ОРВИ за прошедшую неделю на карантин ушли 80 групп в 46 дошкольных организациях. Образовательный процесс также временно приостановлен в 197 классах 73 школ и 25 группах шести средних учебных заведений.

Неделей ранее в регионе было зарегистрировано 20 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. При этом уровень заболеваемости вырос на 15,8% по сравнению с предыдущей неделей.

