За неделю в Прикамье гриппом и ОРВИ заболели более 20 тысяч человек Эпидемический порог не превышен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 8 по 14 декабря 2025 года в Пермском крае число случаев гриппа и ОРВИ возросло на 15,8% по сравнению с предыдущей неделей. Было зарегистрировано 20 034 случая заболевания. Эпидемический порог не был превышен. Об этом сообщили специалисты Управления Роспотребнадзора по региону.

Лабораторные исследования показали, что у пациентов с респираторными симптомами встречаются вирусы гриппа, а также возбудители инфекций негриппозной природы, такие как риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

Ранее в ведомстве констатировали, что в Пермский край проник гонконгский грипп A(H3N2). Как писал «Новый компаньон», примерно три четверти заболевших им — дети. Врачи-эпидемиологи констатируют серьёзное течение болезни: внезапное повышение температуры тела до 38,5-40 градусов в самом начале заболевания, интенсивная головная боль, болевые ощущения в мышцах и суставах, повышенная чувствительность к свету, обильное слезотечение, выраженная слабость и утомляемость, сухой кашель, а также вероятность осложнений, таких как бронхит и воспаление лёгких.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.