В Пермском крае более 500 человек заболели гонконгским гриппом В Роспотребнадзоре советуют вакцинироваться

Константин Долгановский

В Пермский край проник гонконгский грипп. По информации из регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона зарегистрировано 537 случаев заболевания. У преобладающего числа зараженных выявлен штамм A(H3N2). Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Примерно три четверти заболевших — дети. Врачи-эпидемиологи констатируют серьёзное течение болезни: внезапное повышение температуры тела до 38,5-40 градусов в самом начале заболевания, интенсивная головная боль, болевые ощущения в мышцах и суставах, повышенная чувствительность к свету, обильное слезотечение, выраженная слабость и утомляемость, сухой кашель, а также вероятность осложнений, таких как бронхит и воспаление лёгких.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в Пермском крае усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия. В больницах, родильных домах и учреждениях социальной защиты населения введены ограничения на посещение больных, а в поликлиниках предписано ношение масок.

Роспотребнадзор настоятельно советует пермякам вакцинироваться от гриппа, регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с больными и не заниматься самолечением при первых признаках болезни.

По мнению экспертов, увеличение случаев ОРВИ и гриппа продолжается. Согласно прогнозам федерального Роспотребнадзора, пик заболеваемости гонконгским гриппом ожидается к моменту наступления новогодних праздников.

