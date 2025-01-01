В аварийном доме на севере Пермского края частично обрушился потолок в квартире Жильцам предложено маневренное жильё Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Соликамского муниципального округа" ВКонтакте

В одном из многоквартирных домов в Соликамске Пермского края произошло частичное обрушение потолка. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

«В ЕДДС поступила информация о том, что в жилом помещении многоквартирного дома по ул. Культуры, 24 произошло частичное обрушение потолка. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе мэрии.

На место выехали специалисты Управления ЖКХ и Управления по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре администрации муниципального округа. Отмечено, что обрушение штукатурного слоя произошло из-за длительного протекания кровли.

Дом признан аварийным и включён в программу расселения. Сейчас жильцам предложено маневренное жильё.

В ноябре «Новый компаньон» писал, что в одном из домов в Березниках Прикамья произошло обрушение потолка в двух комнатах коммунальной квартиры. Причиной могли стать протечки труб теплоснабжения, проходящих по чердаку.

